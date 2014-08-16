Словакия начала тестировать реверс газа в Украину

Об этом УНИАН сообщили в управлении связей с общественностью НАК «Нафтогаз Украины»

По оперативным данным Центрального диспетчерского департамента «Укртрансгаза», во время проведения тестовых поставок суточное поступление природного газа будет составлять 2 млн куб м.

«Впереди перед «Укртрансгазом» будут стоять достаточно много стратегических заданий, убежден, что совместными усилиями мы сможем их выполнить», - приведены в сообщении слова председателя правления «Укртрансгаза» Игоря Прокопива.

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Напомним, на минувшей неделе «Укртрансгаз» согласно графику завершил полный комплекс работ по обеспечению технической возможности приема природного газа из Словакии в районе компрессорной станции «Ужгород».

Меморандум о взаимопонимании относительно обеспечения реверсивных поставок газа в Украину был подписан между «Укртрансгазом» и «Eustream a.s.» 28 апреля 2014 года.