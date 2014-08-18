Российская нефтяная промышленность уже испытывает на себе эффект санкций - СМИ

По данным немецкого журнала Der Spіegel, особенно негативный эффект испытывает нефтяной сектор и банки, сообщает "Немецкая волна".

Так, США прекратили поставки оборудования компании "Газпром бурение" для разведки новых нефтяных месторождений, пишет издание. В частности проекты российских компаний в Арктике, по данным журнала, очень зависят от этого оборудования. По оценкам вице-президента российского инновационного центра "Сколково" Николая Грачева, которого цитирует Der Spiegel, в среднесрочной перспективе нефтедобычи в России может сократиться на десять процентов.

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Финансовые санкции против России тоже приносят эффект, ведь российские финансовые институты очень зависят от заимствований на мировых рынках капитала, пишет Der Spiegel. Напомним, что после введения санкций со стороны ЕС и США в отношении российских банков ряд из них уже обратились к правительству с просьбой о поддержке ликвидности. Как известно, речь идет о тех российских банках, большинство акций которых принадлежат государству. Они не могут кредитоваться в США и ЕС сроком, превышающим 90 суток.

По данным Еврокомиссии, в результате действия санкций Россия может использовать лишь половину своих валютных резервов, общий объем которых составляет 465 миллиардов долларов США.