В России из-за закона о модернизации ГТС хотят подать на Украину жалобу в ВТО

Депутат Госдумы, член комитета по энергетике Андрей Крутов направил депутатский запрос на имя главы Минэнерго РФ Александра Новака и министра экономического развития Алексея Улюкаева, в котором предлагает рассмотреть возможность подачи жалобы против Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за ущемления прав российских компаний при акционировании газотранспортной системы страны, пишут "Известия".

В случае, если такая жалоба будет направлена и рассмотрена, Украину могут обязать отменить запрет на участие вертикально интегрированных компаний в газотранспортной системы (ГТС) и допустить "Газпром" к ее акционированию.

Читайте такжеBloomberg: Газопровод Путина в обход Украины под угрозой из-за украинского конфликта Напомним, 14 августа парламент Украины принял закон о привлечении иностранных инвесторов к модернизации и эксплуатации газотранспортной системы. Представляя документ, обсуждаемый в стенах парламента во втором чтении, премьер Яценюк подчеркивал: собственно ГТС и газовые хранилища останутся в 100%-ной собственности государства, компания – оператор ГТС - также на 51% будет принадлежать Украине. Инвесторов выберут на публичном конкурсе в присутствии депутатов Верховной Рады. Участвовать в конкурсе смогут только сертифицированные компании из ЕС и США с прозрачной структурой собственности. И, выиграв конкурс, инвесторы не смогут «втихую» изменить собственников без разрешения украинской стороны.

Читайте такжеГончар: Газовые санкции Украины против России – момент истины для ЕСПредставитель "Газпрома" Сергей Куприянов не ответил на запрос "Известий".

Российский депутат не случайно вступился за интересы российских компаний в Украине. Он полагает, что возможность участия "Газпрома" в акционировании украинской газотранспортной системы и подземных хранилищ газа может привести к достижению компромисса по оплате газового долга украинской стороной.

Министерство экономического развития и Минэнерго пока не получили запрос депутата Госдумы, однако их представители сообщили, что ведомства озвучат свою позицию в ближайшее время.

Руководитель практики разрешения споров и международного арбитража Art de Lex Артур Зурабян отмечает, что в случае, если Россия подаст жалобу в ВТО и выиграет дело, эта международная организация может обязать Украину снять ограничение для российских компаний по участию в своих газовых проектах. Но в ответ России придется пойти на уступки на своем рынке в адрес украинских компаний, которые попали под санкции.