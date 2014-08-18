В Киргизии из-за нехватки электроэнергии отключают предприятия и развлекательные заведения

Из-за катастрофической нехватки электроэнергии правительство Киргизии приняло решение отключить от ее подачи строительные и промышленные объекты, а также развлекательные центры и сауны, сообщил РИА Новости в понедельник, 18 августа, представитель пресс-службы киргизского кабмина.

Ранее правительство Киргизии сообщило, что на сегодняшний день уровень воды в водохранилище крупнейшей ГЭС в республике значительно ниже среднегодового показателя, ее приток сохраняется на самом низком за последние несколько лет уровне. Кабмин заявил о необходимости на 30% ограничить лимиты потребления электроэнергии.

Читайте такжеBloomberg Businessweek: Евразийский союз Путина – это, похоже, невыгодная сделка даже для РоссииВ своем обращении к согражданам премьер страны Джоомарт Оторбаев призвал население к крайней экономии электроэнергии "до пределов необходимых санитарно-гигиенических норм", а также начать приобретение угля, чтобы не остаться без тепла зимой. Правительство пообещало открыть магазины по реализации угля в каждом населенном пункте и держать цены на него под контролем.

В настоящее время выработка электроэнергии в Киргизии доходит до 14 миллиардов кВт/ч в год. На сегодня дефицит электроэнергии оценивается в 1,6 миллиарда кВт/ч.