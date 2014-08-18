В оккупированном Крыму в ближайшее время снова подорожает бензин

В ближайшее время в оккупированном Россией Крыму будет наблюдаться рост цен на бензин. Такое мнение в комментарии "Новостям Крыма" высказал владелец крымской сети АЗС «Современник» Ленур Сеттаров.

«Цена нефтепродукта привязана к доллару – это жесткая привязка. Объективно бензин подорожал, будет ли он дальше расти – это вопрос цены нефти. Я думаю, что цена немножечко вырастет», – сказал Сеттаров.

Читайте такжеУкраина предостерегла РФ от посягательства на ядерные объекты в Крыму Отметим, что за последние несколько месяцев цена на бензин в оккупированном Крыму выросла на 1-2 рубля. К примеру, стоимость Аи-95 сейчас составляет от 38 до 40 рублей, хотя еще в начале лета его можно было приобрести по 36-37 рублей. При этом на материковой России цена на этот вид топлива в среднем составляет от 33 до 35 рублей.

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