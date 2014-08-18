Цены на нефть обвалились на фоне снижения геополитических рисков

На мировых торгах в понедельник, 18 августа, цена на нефть эталонной марки Brent упала более чем на $1 - ниже $103 за баррель, благодаря увеличению добычи в Ливии и смягчению волнений по поводу срыва поставок из Ирака, передает Reuters.

Снижение последовало за скачком цен более чем на $1 за баррель в пятницу, 15 августа, на фоне нового всплеска напряженности вокруг ситуации в Украине.

Читайте такжеDie Welt: российский нефтяной гигант оказался в замкнутом кругеОктябрьские фьючерсы на Brent уже снизились на $1,02 до $102,51 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть американской марки упали на 71 цент до $96,64.

Объем нефтяного производства в Ливии вырос до 535.000 баррелей в день в воскресенье с 400.000 на прошлой неделе.

Читайте такжеFinancial Times: Санкции США – не «мелочь» для российской нефтяной отраслиХотя нефтяные порты на востоке вновь заработали, производство в стране всё ещё далеко от 1,4 миллиона баррелей в день, которые фиксировались в прошлом году до начала забастовок.

Бои в Ираке пока далеки от того, чтобы сорвать поставки из южных портов. На севере иракский Курдистан также продолжает поставки, несмотря на давление Багдада.

Цены на нефть в последние месяцы страдают и от низкого спроса в Европе и Азии.