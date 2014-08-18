Россияне "выгнали" Фирташа с газового рынка оккупированного Севастополя

Обеспечение оккупированного Россией Севастополя газом будет осуществлять недавно созданное предприятие "Севастопольгаз", которое включено в единую газовую систему с поставщиком газа предприятием "Черноморнефтегаз". Об этом заявил нелегитимный и.о. губернатора Севастополя Сергей Меняйло, передает Крыминформ.

Читайте такжеВласти Крыма просят Кремль разрешить ввозить украинские продуктыПо его словам, таким образом, отпадет необходимость в услугах одноименного украинского предприятия, контрольный пакет акций, в котором принадлежит украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Читайте такжеСуд обязал завод Фирташа выплатить «дочке» «Нафтогаза» более 500 млн долга за газ"Транспортные сети наши, мы их будем забирать и сами эксплуатировать. Газ - наш. Чем, и как будет торговать украинское предприятие? Вопрос решается сам собой - в российском Севастополе не будет украинского "Севастопольгаза", - сказал Меняйло.

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