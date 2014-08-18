Украина сократила потребление газа на треть

Украина, которая уже два месяца отключена «Газпромом» от поставок российского газа, в июле 2014 года сократила потребление голубого топлива по сравнению с июлем 2013 года на 30,3% - до 1,271 млрд кубометров, сообщает Государственная служба статистики.

По данным ведомства, по сравнению с июнем 2014 года потребление газа сократилось на 13,9%.

Как сообщал УНИАН, в июне 2014 года потребление газа в Украине сократилось на 17,3% по сравнению с маем - до 1,476 млрд кубометров, а по сравнению с июнем 2013 года - на 18,4%.

Кабинет министров в условиях значительного дефицита российского газа в июле текущего года поставил задачу перед промышленными потребителями и предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) сократить использование природного газа в отопительный сезон 2014-2015 гг. на 30%, а для бюджетных организаций – на 10%.

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Справка УНИАН. Украина в 2013 году сократила потребление газа по сравнению с 2012 годом на 8,1% - до 50,358 млрд кубометров.

По итогам 2012 года Украина сократила потребление газа по сравнению с 2011 годом на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м. В 2010 году Украина потребила 57,7 млрд куб. м, в 2009 году - 51,9 млрд куб. м, в 2008 году - 66,3 млрд куб. м, в 2007 году - 69,9 млрд куб. м, в 2006 году - 73,9 млрд куб. м, в 2005 году - 76,4 млрд куб. м.