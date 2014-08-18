Строительство терминала сжиженного газа поможет Украине избавиться от шантажа «Газпрома»

Председатель Верховной Рады Александр Турчинов подчеркивает необходимость в кратчайшие сроки построить в Украине терминал сжиженного газа, что сделает ее независимой от шантажа «Газпрому».

Об этом он сказал во время встречи с руководством компании «Клайпедас нефть», в ходе которой Турчинова ознакомили с опытом Литвы в строительстве терминала сжиженного газа в рекордно короткие сроки, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

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По словам Турчинова, литовский опыт строительства такого терминала за три года «чрезвычайно важен для Украины». «Мы будем внедрять его в нашем государстве, чтобы сделать нашу страну независимой от шантажа «Газпрома», - подчеркнул он.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Украины 17-19 августа принимает участие в Конференции глав парламентов Северных и Балтийских стран (г. Паланга, Литовская Республика).

В начале июня глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Сергей Евтушенко выразил надежду на то, что в ближайшее время будут найдены источники финансирования для строительства LNG-терминала в Одесской области. По его словам, если появится финансирование, то уже через 12 месяцев Украина сможет начать поставки сжиженного газа.

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При этом стоимость голубого топлива с учетом транспортировки составит около 380 долл. за 1 тыс. куб. м, если это будет газ из Европы, и 220-230 долл. за 1 тыс. куб. м, если поставщиком будут США, а объемы поставки составят 5 млрд куб. м газа в год, притом что стоимость переоборудования причала для приема сжиженного газа составляет всего 35-36 млн евро.

Справка УНИАН. Национальный проект «LNG Украина» реализует Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. Проект предусматривает строительство терминала для регазификации сжиженного природного газа (СПГ), который будет расположен в морском порту «Южный» ПАО «Укртранснафты» в Коминтерновском районе Одесской области.