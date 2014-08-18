Беларусь готова обеспечить транзит бензина из Голландии в Украину

Об этом в ходе пресс-конференции заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Украине Валентин Величко.

«Пошла навстречу наша страна, чтобы в Амстердаме закупить нефтепродукты, поставить танкером их в Вентспилс (Латвия - УНИАН), потом цистернами порядка 15 тыс. тонн бензина в этом месяце поставить в Украину», - заявил Величко.

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По его словам, сама Беларусь является значительным поставщиком нефтепродуктов в Украину, обеспечивая на нашем рынке около 20% бензина и около 60% дизельного топлива, но сейчас испытывает трудности с обеспечением необходимого количества продукции.

Он отметил, что Беларусь не имеет энергетической нефтяной базы и вынуждена импортировать из России 22 млн тонн сырья в год, куда потом должна продавать готовую продукцию.

«Нам очень сложно, поскольку и давалец забирает готовую продукции в Российскую Федерацию, и у нас есть контракты с Украиной», - подчеркнул Величко.

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Справка УНИАН. В 2013 году Беларусь экспортировала 13,56 млн тонн нефтепродуктов на 10,18 млрд долл. Кроме того, на внешние рынки Беларусь поставила 1,62 млн тонн нефти на 1,24 млрд долл.

Валютные поступления Беларуси от экспорта товаров в 2013 году составили 35,95 млрд долл. Таким образом, почти треть выручки Беларуси от экспорта товаров приходится на нефтяные позиции (нефть и нефтепродукты).