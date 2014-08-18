Болгария заморозила "Южный поток"

20:36, 18 августа 2014
Энергетика
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Болгария остановила все работы по сооружению газопровода "Южный поток" из-за несоответствия законам ЕС.

Южный поток заморозили / hvylya.org

Об этом сообщает министерство экономики и энергетики страны.

"Министр экономики и энергетики Васил Щонов поручил Болгарскому энергетическому холдингу приостановить любые действия по проекту, так как он не соответствует требованиям Еврокомиссии", - говорится в сообщении.

Ранее, 5 августа, о заморозке проекта сообщил президент республики Росен Плевнелиев.

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