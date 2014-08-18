Болгария заморозила "Южный поток"
20:36, 18 августа 2014Энергетика
2
Болгария остановила все работы по сооружению газопровода "Южный поток" из-за несоответствия законам ЕС.
Южный поток заморозили / hvylya.org
Об этом сообщает министерство экономики и энергетики страны.
"Министр экономики и энергетики Васил Щонов поручил Болгарскому энергетическому холдингу приостановить любые действия по проекту, так как он не соответствует требованиям Еврокомиссии", - говорится в сообщении.
Ранее, 5 августа, о заморозке проекта сообщил президент республики Росен Плевнелиев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter