Болгария заморозила "Южный поток"

Об этом сообщает министерство экономики и энергетики страны.

"Министр экономики и энергетики Васил Щонов поручил Болгарскому энергетическому холдингу приостановить любые действия по проекту, так как он не соответствует требованиям Еврокомиссии", - говорится в сообщении.

Ранее, 5 августа, о заморозке проекта сообщил президент республики Росен Плевнелиев.