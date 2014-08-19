LNG-терминал построят возле Одессы

Украина планирует в ближайшее время строительство терминала сжиженного газа возле Одессы. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов в понедельник в интервью журналистам.

По словам политика, чрезвычайно интересен проект, «реализованный нашими литовскими друзьями, по строительству такого терминала». «Именно это строительство в рекордные сроки, фактически за три года, позволило Литве уже сегодня заставить «Газпром» уменьшить цены на газ более чем на двадцать процентов», — отметил А.Турчинов, добавив, что «именно эта технология стратегически перспективна для Украины».

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Кроме этого, подчеркнул руководитель парламента, использование новых технологических приемов строительства, в частности, плавучей платформы, которая будет перерабатывать сжиженный газ, «позволит сэкономить средства, и, что особо важно для нас, сэкономить время строительства таких терминалов». «И главное — не позволит «Газпрому» и далее шантажировать нашу страну, поскольку она сможет получать диверсифицированные поставки энергетических ресурсов», — подытожил А.Турчинов.