Цена нефти незначительно растет после обвала до 14-месячного минимума

На мировых торгах во вторник, 19 августа, цена нефти Brent растет, но остается вблизи достигнутого в понедельник, 18 августа, 14-месячного минимума из-за вялого спроса и ослабления опасений перебоев в поставках, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,25 до $101,85 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,34 до $96,75 за баррель.

Читайте такжеБеларусь готова обеспечить транзит бензина из Голландии в УкраинуВ понедельник Brent подешевела на $2, потому что инвесторы меньше беспокоятся по поводу ситуации в Ираке, а Ливия повышает добычу.

На рынке по-прежнему много нефти, в основном за счет слабого спроса на НПЗ в Европе и Азии, в настоящий момент нет факторов, способных вернуть спрос на рынок, считают аналитики.

Читайте такжеDie Welt: российский нефтяной гигант оказался в замкнутом кругеПо их мнению, Brent может приблизиться к отметке $100, но на этом уровне она найдет очень сильную поддержку. Если цена упадет ниже $100, страны ОПЕК примут меры, потому что иначе они не смогут сохранить бюджетные доходы.

Армия Ирака вместе с курдскими силами и с помощью воздушных ударов США отбила у исламистов крупнейшую в стране плотину в ходе войны, способной расколоть одного из крупнейших производителей нефти. На Украине десятки беженцев погибли в понедельник, когда колонна автобусов попала под ракетный обстрел боевиков.