Цена нефти незначительно растет после обвала до 14-месячного минимума
Аналитики утверждают, что ОПЕК не даст упасть стоимости топлива ниже 100 долларов за баррель.
На мировых торгах во вторник, 19 августа, цена нефти Brent растет, но остается вблизи достигнутого в понедельник, 18 августа, 14-месячного минимума из-за вялого спроса и ослабления опасений перебоев в поставках, передает Reuters.
Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,25 до $101,85 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,34 до $96,75 за баррель.
Читайте такжеБеларусь готова обеспечить транзит бензина из Голландии в УкраинуВ понедельник Brent подешевела на $2, потому что инвесторы меньше беспокоятся по поводу ситуации в Ираке, а Ливия повышает добычу.
На рынке по-прежнему много нефти, в основном за счет слабого спроса на НПЗ в Европе и Азии, в настоящий момент нет факторов, способных вернуть спрос на рынок, считают аналитики.
Читайте такжеDie Welt: российский нефтяной гигант оказался в замкнутом кругеПо их мнению, Brent может приблизиться к отметке $100, но на этом уровне она найдет очень сильную поддержку. Если цена упадет ниже $100, страны ОПЕК примут меры, потому что иначе они не смогут сохранить бюджетные доходы.
Армия Ирака вместе с курдскими силами и с помощью воздушных ударов США отбила у исламистов крупнейшую в стране плотину в ходе войны, способной расколоть одного из крупнейших производителей нефти. На Украине десятки беженцев погибли в понедельник, когда колонна автобусов попала под ракетный обстрел боевиков.