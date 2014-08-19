Котировки нефти Urals рухнули ниже $100 за баррель - бюджет РФ под угрозой срыва

Нефть российской марки Urals 18 августа торговалась около отметки $98 за баррель. За последние 12 месяцев Urals потеряла 11,3%, с начала года - 8,2%, пишут "Ведомости".

Причин несколько: Ливия увеличила добычу на четверть по сравнению с прошлой неделей, развеялись опасения по поводу срыва поставок из Ирака, низок спрос на нефть в Европе и Азии. Правда, всякое обострение в Украине гонит котировки вверх.

Нефтяные компании не ответили на запрос «Ведомостей».

Читайте такжеDie Welt: российский нефтяной гигант оказался в замкнутом круге$100 за баррель - психологически важная отметка для российского рынка, но на инвестиционных программах нефтяников то, что нефть стоит дешевле, пока не скажется, считает портфельный управляющий ИК «Анкоринвест» Сергей Вахрамеев: они закладывают в свои проекты цену барреля ниже рыночной. В мае гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков информировал, что компания закладывает в бизнес-план на 2014 г. среднюю цену нефти в $111,5 за баррель. «Но если говорить о долгосрочном планировании, то рабочая цена, которую мы используем для расчета проектов, — $95 за баррель», — предупреждал он.

Читайте такжеСМИ: глава «Роснефти» Сечин просит о помощи из-за санкцийЕсли цена опустится ниже $90 за баррель и будет там держаться длительное время, компании могут пойти на пересмотр капитальных затрат. В кризисный 2008 год, когда с июня по декабрь нефть подешевела со $147 за до $40 за баррель, нефтяники снизили инвестиции.

Текущее снижение цены хуже для бюджета России, чем для производителей нефти. Чтобы иметь сбалансированный бюджет, нужна цена барреля в $100-105. Если цена опустится до $90 за баррель на несколько месяцев, это уже будет чувствительным для бюджета РФ, $80 за баррель будет намного более болезненным, хватит и нескольких недель. А сильное падение цены всегда провоцирует еще и ускорение оттока капитала.