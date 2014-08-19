ГТС Украины интересует Евросоюз в стратегическом смысле - эксперт

Газотранспортная система Украины (ГТС) интересует Евросоюз и Германию "в стратегическом, а не в экономическом смысле", считает глава отдела энергетики, транспорта и окружающей среды Немецкого института экономических исследований (DIW) Клаудиа Кемферт. Об этом она заявила в интервью "Немецкой волне". Кемферт подчеркнула, что по территории Украины все еще транспортируется около 50% общего объема газа, который экспортируется в ЕС.

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Евросоюз заинтересован в надежной газотранспортировке, отмечает эксперт, учитывая ГТС Украины. Именно поэтому "конкретно в этом случае ЕС может предоставить Украине финансовую поддержку и таким образом модернизировать старую ГТС", считает Кемферт.

На восстановление ГТС за свой счет у Украины сейчас нет финансовой возможности, убеждена эксперт, поэтому Киеву "необходимы инвесторы и финансовые партнеры". Приняв закон о реформе ГТС и позволив компаниям из ЕС и США ее частичную аренду, "Украина хочет помешать тому, чтобы Россия полностью взяла контроль над 100% газотранспортных путей", считает Клаудиа Кемферт.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления единой газотранспортной системой Украины (№ 4116а).