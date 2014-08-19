«Энергоатом» привлек у «Укрэксимбанка» кредит на $50 млн
Кредитная линия открыта сроком на один год.
Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, привлекло у «Укрэксимбанка» кредит на сумму 50 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении компании на веб-портале «Государственные закупки».
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Согласно сообщению, кредитная линия открыта сроком на один год.
Кредитный договор был подписан 13 августа 2014 года.
Как сообщал УНИАН, в феврале 2014 года «Энергоатом» привлек у государственного «Ощадбанка» кредит на сумму 400 млн грн. Также в апреле 2014 года «Энергоатом» привлек у «Альфа-Банка» кредит на 40 млн долл.
Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.
«Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. Банк на 100% находится в собственности государства.