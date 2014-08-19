Chevron не комментирует слухи об участии в управлении украинской ГТС

Американская нефтегазовая компания Chevron отказалась комментировать слухи о своем желании инвестировать в украинскую газотранспортную систему, приняв участие в конкурсе по продаже 49% акций компании-оператора, создание которой одобрила Верховная Рада.

«Chevron не в состоянии предоставить вам комментарий по этому вопросу, так как мы не комментируем слухов рынка или спекуляции», - сказал УНИАН представитель компании в Центральной и Восточной Европе Кэмерон Ван Аст.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на неназванные источники о желании Сhevron подать заявку на участие в конкурсе по продаже 49% акций компании-оператора ГТС Украины, который, по их мнению, должен быть объявлен в ближайшее время после решения всех юридических вопросов.

Как сообщал УНИАН, крупнейший государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» намерен в ближайшее время начать официальные переговоры с заинтересованными компаниями из ЕС и США относительно их участия в управлении украинской газотранспортной системой.

14 августа 2014 года Верховная Рада приняла закон о реформировании системы управления единой газотранспортной системой Украины, которая подразумевает создание специальной компании-оператора, где 49% акций будет продано инвесторам из США и ЕС.

По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, стоимость украинской газотранспортной системы колеблется в пределах 25-35 млрд долл.

Компания Chevron занимается разработкой Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.), где планирует вести добычу сланцевого газа.