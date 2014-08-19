Яценюк назвал энергетику и АПК точками экономического роста Украины

Энергетика и агропромышленный комплекс являются двумя основными точками экономического роста Украины, поэтому государство должно приложить все усилия, чтобы вернуть влияние на мировом продовольственном рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил в ходе рабочей поездки в Черкасскую область.

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«У нас есть две точки роста – это АПК и энергетика. И наша задача - сделать все, чтобы Украина вернула влияние на продовольственном рынке» - сказал глава правительства.

Он отметил, что для этого в Украине есть основной ресурс – земля.

Кроме того, по словам премьера, правительство уже начало налоговую реформу, и в настоящее время изучает наиболее приемлемую модель налогообложения сельскохозяйственных предприятий.

Как сообщал УНИАН, в начале августа Яценюк представил общественности правительственный проект налоговой реформы и заявил, что закон об экономическом росте Украины, который предусматривает введение в Украине налоговой реформы, должен быть принят в парламенте уже в сентябре текущего года.

Правительство, в частности, предлагает сократить количество налогов с 22 до 9, в местные бюджеты будут переведены средства с налога на недвижимость и единого налога, включая фиксированный сельскохозяйственный налог.