Украина до конца года подготовит конкурс по привлечению инвесторов к управлению ГТС

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины рассчитывает до конца 2014 года подготовить конкурс по продаже 49% акций компании - оператора украинской газотранспортной системы иностранным инвесторам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

«Мы эту работу (подготовку к конкурсу — УНИАН) ускоряем. Сейчас мы работаем над разделением на две компании (управляющие магистральными газопроводами и хранилищами газа — УНИАН)... Я думаю, что мы бы хотели это сделать до нового года», - сказал Продан.

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Также министр сообщил о том, что в начале сентября текущего года правительство планирует провести большую конференцию, чтобы обговорить вопросы о реформировании украинской ГТС с ведущими мировыми энергетическими компаниями.

«Мы собираемся в начале сентября провести соответствующий круглый стол, возможно, это будет названо конференцией, куда пригласим ведущие европейские компании - это операторы, газотрейдеры... Будем приглашать компании быть совладельцами оператора Единой газотранспортной системы, о котором идет речь в принятом законе», - сказал Продан.

«Эта конференция — начало. Мы будем слушать партнеров и их предложения», - добавил он.

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