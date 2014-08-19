Россия пытается обвинить Украину в краже газа – Продан

Российский газовый монополист «Газпром» пытается трактовать технический дисбаланс транзита природного газа в Европейский Союз как нарушение Украины, которое может повлечь приостановку российской компании поставок «голубого топлива» европейским потребителям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

«Мы получили от российской стороны проект акта на транзитные услуги за июль месяц этого года, в котором технический небаланс, а это 0,03%, российская сторона пытается трактовать, как сверхконтрактный отбор газа», - сказал Продан. «Это технический небаланс (0,03% - УНИАН), потому что каждые сутки возникают определенные объемы дисбаланса газа, потому что газ идет по территории Украины 32 часа. Конечно, сбалансировать в нуль очень сложно», - сказал он. «Поставки газа в ЕС зависят только от «Газпрома». Украина не может прогнозировать поведение «Газпрома». Он может прекратить поставки в любой момент, как это было в 2009 году», - подчеркнул министр.

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Также Продан напомнил, что за 19 дней января 2009 года Украина на 28 млн кубических метров поставила больше газа в ЕС, чем ей предоставил «Газпром». «Но это не остановило «Газпром», и «Газпром» прекратил подачу газа в европейские страны», - добавил министр.

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Справка УНИАН. Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа, в противном случае, если российская компания не выполняет этого условия, вступает в силу положение «транзитируй или плати». «Газпром» ни разу не выполнял данное условие, при этом объемы транзита падают в течение последних четырех лет.

В июле Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» направила газовому монополисту компании «Газпром» предложение о пересмотре транзитного контракта от 2009 года, который российский энергетический гигант не выполняет на протяжении нескольких лет.