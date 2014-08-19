Украина надеется обеспечить 50% своих нужд за счет поставок газа из ЕС

Украина, которая уже на протяжении двух месяцев отключена «Газпромом» от поставок российского газа, после открытия в сентябре словацкого маршрута сможет покрыть нужду в импортном «голубом топливе» на 50% за счет поставок из ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

«С учетом Словакии, Польши и Венгрии можем более чем на 50% закрыть свои нужды в импортном газе», - сказал он.

«Объем реверсных поставок, которые мы можем получить со словацкой стороны, оценивается сегодня от 8 до 10 млрд кубических метров в год», - добавил Продан.

Также министр уточнил, что общий объем импорта природного газа из ЕС в год сможет составить 16 млрд кубических метров.

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Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

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«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.