Украина увеличила импорт ядерного топлива из России на 73%

Украина за январь-июль 2014 года импортировала из Российской Федерации ядерного топлива на общую сумму 389 млн долл., что на 73,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в таможенной статистике Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, за 7 месяцев Украина увеличила импорт российского ядерного топлива в натуральном выражении на 61,3% - до 231 тонны с 143,2 тонн годом ранее.

Также сообщается, что в июле Украина импортировала ядерного топлива из России на 101,5 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина намерена снизить зависимость от поставок ядерного топлива от российской компании ТВЭЛ благодаря продленному контракту с американской компанией Westinghouse на поставки топлива до 2020 года.

По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, продленный контракт с Westinghouse позволяет диверсифицировать источники поставок ядерного топлива в Украину и повышает энергонезависимость страны.

Согласно условиям договора, Westinghouse будет производить топливо для украинских АЭС на своих производственных мощностях в городе Вестерос, Швеция.

Компания планирует загрузить ядерное топливо на блок №3 Южно-Украинской АЭС к 2015 году.

Справка УНИАН. В Украине действует 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками. Функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех атомных электростанций страны, возложены на госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», которое является крупнейшим производителем электроэнергии в Украине.

По данным Министерства доходов и сборов, Украина за 2013 год сократила импорт ядерного топлива по сравнению с 2012 годом на 0,6% - до 619,7 млн долл. с 623,5 млн долл.