«Укргазвыдобування» оценивает ущерб от действий террористов в 120 млн гривень

Крупнейшая украинская газодобывающая компания «Укргазвыдобування» оценивает ущерб от действий террористов на востоке Украины не менее чем в 120 млн грн, тогда как в начале июля предварительная сумма ущерба составляла 100 млн грн.

Согласно пресс-релизу компании, сейчас в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) находятся 20 объектов «Укргазвыдобування». Это - 13 установок комплексной подготовки газа (УКПГ) филиала газопромыслового управления «Шебелинкагаздобыча» (Харьковская обл.), 5 буровых и 1 база производственного обслуживания филиала бурового управления «Бургаз».

В сообщении приводятся слова председателя правления «Укргазвыдобування» Сергея Костюка, который сообщил, что во время проведения АТО неоднократно совершались кражи и незаконное завладение имуществом на объектах компании, в результате чего общее количество убытков от проведения боевых действий на востоке Украины уже достигло 120 млн грн.

«С начала проведения АТО работа на большинстве захваченных объектов была приостановлена. Сегодня нам удалось возобновить работу Боровской, Капитановской и Муратовской УКПГ. Функционирование остальных производственных мощностей заблокировано», - цитирует пресс-служба Костюка.

Как сообщал УНИАН, с 15 апреля на Донбассе проводится антитеррористическая операция против боевиков, вооружаемых и финансируемых Россией, которые захватывают заложников, обстреливают жилые кварталы, а также уничтожают инфраструктуру городов Донецкой и Луганской областей. В начале июля украинские силовики освободили от террористов несколько городов региона, при этом военные продолжают вести операцию до полной очистки Донбасса от боевиков.

8 июля глава компании «Укргазвыдобування» Сергей Костюк оценил ущерб от действий террористов на востоке Украины не менее чем в 100 млн грн, и заявил о возможном пересмотре этой суммы в сторону увеличения.

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Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».

С марта 2014 года в Донецкой и Луганской области ведутся ожесточенные бои украинских силовиков с российскими наемниками.