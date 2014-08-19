ГПУ назвала ВЕТЭК Курченко "преступной организацией"

Об этом на брифинге сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Юрий Бойченко.

По его словам, генеральная прокуратура Украины проводит досудебное расследование "по факту создания преступной организации, члены которой в течение 2010-2014 годов совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений в различных сферах экономики с целью завладения имуществом государственных предприятий, входящих в систему Министерства инфраструктуры Украины, Министерства энергетики и угольной промышленности, в частности ПАО НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Укргаздобыча», а также Национального банка Украины, других государственных банковских учреждений".

Читайте такжеКурченко считает санкции против него незаконными"Установлено, что группа лиц в составе нескольких десятков человек с целью создания преступной организации образовали группу компаний «ВЕТЭК», в состав которой входили субъекты предпринимательской деятельности, фиктивные предприятия, а также нелегальный административный аппарат в составе ряда департаментов органов центральной исполнительной власти, которые контролировали совершения преступлений", - сообщает сайт Генпрокуратуры.

В феврале этого года подавляющее большинство членов организации выехали за пределы Украины, где они скрываются от органов следствия. Ранее сообщалось, что следствием были арестованы их активы на сумму свыше 2 млрд грн. Принимаются меры к установлению иных активов группировки, которые находятся за рубежом.

На сегодня следствием 4-м членам группировки вынесено сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 255 (участие в преступной организации), ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ст. ст. 191 и 364 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Все лица, которым вынесены сообщения о подозрении, сейчас находятся в международном розыске, сообщили в Генпрокуратуре.