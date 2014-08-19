Правительство рассчитывает сэкономить на отоплении почти треть объемов газа

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман, сообщили в пресс-службе Кабмина.

"Исходя из полученных из регионов планов по сокращению потребления газа, мы укладываемся в отведенные государством газовые лимиты. Какая область имеет возможность сэкономить более 30%, какая – меньше", - заявил Гройсман.

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Он добавил, что сейчас Кабмин проводит мониторинг, чтобы понять, какие области не смогут выполнить поставленные задачи, какие смогут их перевыполнить.

Вице-премьер подчеркнул, что экономия газа должна быть не принудительной, а осознанной.

"Мы все знаем, как эти приказы выполняются. Это должно быть осознанное желание экономить ресурсы. Поэтому сейчас нам нужно идти и работать на местах", - заявил он.