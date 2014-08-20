Цены на нефть Brent продолжают оставаться вблизи 14-месячного минимума

На мировых торгах в среду, 20 августа, цены на нефть Brent держатся вблизи 14-месячного минимума с вероятностью дальнейшего падения на фоне достаточного предложения и снижения геополитических опасений, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent подешевели на $0,04 до $101,52 за баррель, а фьючерсы на WTI подорожали на $0,92 до $95,40 за баррель.

Цена Brent упала на 12% с отмеченного в июне пика $115,71. Цены выросли после начала наступления исламистов в Ираке, но борьба с ними не повлияла на поставки нефти от одного из крупнейших в мире производителей.

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На рынке достаточное предложение и снижаются риски геополитической напряженности, вероятно дальнейшее падение цен на нефть, считают аналитики.

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Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1,4 миллиона баррелей, по данным Американского института нефти, при прогнозе сокращения на 1,2 миллиона.

Инвесторы ждут новостей с ежегодного совещания глав центробанков в Джексон Хоул, штат Вайоминг, которое начнется в четверг. Глава ФРС Джанет Йеллен в пятницу выступит с речью, которая может дать намек на дату повышения процентных ставок центробанка.