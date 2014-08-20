Китайский инвестор обратился к Порошенко с просьбой о защите инвестиций

Китайская Национальная Группа Корпораций по Строительным Материалам (CNBM) обратилась с письмом к Президенту Украины Петру Порошенко и Премьер-министру Украины Арсению Яценюку с просьбой сохранить гарантированный законом «зеленый»тариф для уже работающих солнечных электростанций.

Как отмечается в письме, CNBM выражает крайнюю обеспокоенность относительно возможного снижения величины «зеленого» тарифа в Украине для солнечных станций.В частности, принятым распоряжением Кабмина № 589-р от 18 июня, которым НКРЭ рекомендуется снизить коэффициент пикового времени с 1,8 до 1,01, что автоматически уменьшит величину «зеленого» тарифа почти в два раза, в томчисле, и для введенных в эксплуатацию объектов. Такой уровень тарифа для уже построенных объектов, который содержится в рекомендациях Кабмина и зафиксирован в проекте решения НКРЭ, является неприемлемым для инвесторов, говорится в письме.

Кроме того, по информации китайских инвесторов, существует ряд и других законодательных инициатив, которые нарушают гарантии защиты инвесторов всолнечную энергетику и носят дискриминационный характер. В компании подсчитали, что в случае снижение гарантированного законом «зеленого» тарифа для уже введенных в эксплуатацию электростанций под угрозой окажутся собственные активы CNBM в Украине общей мощностью 1000 МВт и стоимостью около 1 млрд долл.США, а также возврат финансирования, привлеченного в Украинус участием финансовых и страховых учреждений КНР. Вобращении подчеркивается, что CNBM , как государственная компания, отвечает перед правительством КНР за перспективы китайских инвестиций. И речь в данном случае идет о защите интересов Китая, а не только одного предприятия. «Инициированное правительством Украины снижение «зеленого» тарифа и возможное в связи с этим банкротство отрасли негативно отразится на стратегическом партнерстве Украины с Китайской Народной Республикой. Это станет тревожным сигналом для всех иностранных инвесторов и будет иметь печальные последствия для двусторонних отношений в других отраслях народного хозяйства между нашими странами», -констатируется в письме.

В этой ситуации инвестор предлагает властям Украины сохранить «зеленый» тариф длятех мощностей, которые уже введены в эксплуатацию, чтобы в очередной раздоказать приверженность последовательной политике в области защиты инвестиций иулучшения бизнес-климата в Украине. CNBM , в свою очередь, заинтересована осуществлять дальнейшие инвестиции в украинскую экономику в объеме около 2 млрд долл. США. В частности, в такие дополнительные сферы,как сельское хозяйство, логистика и пр.

«Однако решение о последующих инвестициях будет принято с учетом ситуации относительногарантий защиты инвестиций по уже реализованным проектам», - говорится вписьме. В случае снижения «зеленого» тарифа для уже введенных в эксплуатациюпарков компания рассматривает возможность обращения в суды, в том числе,международные, с исками против Украины с целью защиты своих инвестиций.

Компания обратилась также с просьбами о защите инвестиций к главе Верховной Рады Александру Турчинову, главе МИДа Украины Павлу Климкину, главе парламентского Комитета по ТЭК Николаю Мартыненко, а также главе НКРЭ Сергею Титенко.

Как известно, 9 июля в Киеве в рамках работы по торгово-экономическим отношениям Комиссии по сотрудничеству междуправительствами Украины и КНР представители, в том числе, CNBM , обсудили спредставителями правительства Украины проблемные вопросы в сфере солнечной энергетики. По результатам межгосударственного заседания в Протоколе было зафиксировано стратегическое значение развития этой отрасли, а также необходимость обеспечения стабильности законодательства и правовогорегулирования для дальнейшего улучшения инвестиционного климата.