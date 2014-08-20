Цены на газ в Европе стали резко расти на фоне опасений перебоев с поставками

Цены на природный газ на европейском рынке приостановили самое резкое падение за последние пять лет и перешли к росту в связи с опасениями, что напряженность в отношениях между Россией и Украиной приведет к перебоям в поставках топлива, передает Bloomberg.

Фьючерсы на газ с поставкой в следующем месяце подрожали на торгах в Лондоне на 21% за последние 6 недель. В начале июля они доходили до самой низкой отметки с 2010 года, поскольку после мягкой зимы газохранилища в Евросоюзе были заполнены по максимуму для этого времени года с 2008 года.

Читайте такжеРоссия пытается обвинить Украину в краже газа – ПроданТак, газ в Великобритании уже подорожал до 42,65 пенса за терм ($7,1 за 1 млн британских тепловых единиц).

Читайте такжеУкраина надеется обеспечить 50% своих нужд за счет поставок газа из ЕС По оценкам Societe Generale, в IV квартале средняя цена газа в Лондоне подскочит до 64 пенсов. 18 августа контракт на газ с поставкой в IV квартале стоил 57,85 пенса за терм.