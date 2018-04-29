Украинская ГТС: когда придут инвесторы

Украина ускоряет реформу управления ГТС и рассчитывает провести конкурс по передаче в управление 49% акций компании - оператора газотранспортной системы иностранным инвесторам до конца 2014 года. Для популяризации конкурса в начале сентября правительство планирует провести глобальную конференцию в Киеве при участии ведущих мировых энергетических компаний.

«Мы собираемся в начале сентября провести соответствующий круглый стол, возможно, это будет названо конференцией, куда пригласим ведущие европейские компании - это операторы, газотрейдеры... Будем приглашать компании быть совладельцами оператора Единой газотранспортной системы, о котором идет речь в принятом законе», - сообщил министр топлива и энергетики Юрий Продан.

Закон о реформировании системы управления ГТС и подземных хранилищ газа принят Верховной Радой «в тяжелых муках», со второй попытки и после заявления Яценюка об отставке. Документом разрешено создание специальной компании-оператора, 49% акций которого будут переданы в управление исключительно сертифицированным компаниям ЕС или США. Это является очередным шагом по приведению отечественного рынка газа в соответствие с энергетическим законодательством Евросоюза, а также действенной мерой для защиты энергетических интересов нашего государства. Нововведения призваны значительно повысить прозрачность управления газотранспортной системой, что должно спровоцировать заинтересованность потенциальных западных партнеров инвестировать в модернизацию трубопровода. Но пока очередь из желающих вложить средства в украинскую трубу не выстроилась.

Американские компании: пока не планируем

Правда, об этом предупреждал премьер-министр Арсений Яценюк, презентуя закон о ГТС в парламенте: «Сейчас не стоит очередь, чтобы инвестировать в украинскую газотранспортную систему. Но мы должны сделать первый шаг для того, чтобы привлечь ЕС и США, чтобы получить дополнительные средства на инвестиции, чтобы ЕС был заинтересован в увеличении транзита газа по территории Украины и, соответственно, мы зарабатывали бы вместе больше средств».

Если европейские компании, с учетом важности для них надежного транзита российского топлива в ЕС, могут откликнуться на предложение Украины, то американские – вряд ли. США сейчас бьют рекорды по добыче газа, особенно в виду сланцевой революции. В 2015 году они собираются начать экспорт топлива на европейский континент. Речь идет о поставках сжиженного газа. Поэтому в интересах США – строительство терминалов по его приему. Но УНИАН все же обратился за разъяснением ситуации в две крупнейшие американские компании – Shell и Chevron, которые занимаются разработкой «сланца» в Украине, а это может быть мотивом для вхождения их в управление ГТС (правда, сланцевые проекты в Украине реализуются с большим трудом). Тем более, в прессе появилась информация, что якобы Chevron рассматривает возможность участия в конкурсе на определение инвестора для отечественной газотранспортной системы.

Chevron отказалась от комментария. «Компания не в состоянии предоставить комментарий по этому вопросу, так как мы не комментируем слухов рынка или спекуляции», - сказал представитель Chevron в Центральной и Восточной Европе Кэмерон Ван Аст.

В Shell категорично заявили, что «на данный момент у компании нет планов инвестировать в украинскую ГТС».

Таким образом, ставку можно делать на европейские компании. Глава отдела энергетики, транспорта и окружающей среды Немецкого института экономических исследований (DIW) Клаудиа Кемферт также считает, что газотранспортная система Украины, в первую очередь, интересует Евросоюз, в частности, Германию, но «в стратегическом, а не в экономическом смысле». Она подчеркнула, что по территории Украины все еще транспортируется около 50% общего объема газа, который экспортируется в ЕС, а Евросоюз заинтересован в надежной транспортировке. Именно поэтому «конкретно в данном случае ЕС может предоставить Украине финансовую поддержку и таким образом модернизировать ГТС», отметила Кемферт. «Приняв закон о реформе ГТС и позволив компаниям из ЕС и США ее частичную аренду, Украина хочет помешать тому, чтобы Россия взяла контроль над 100% газотранспортных путей», - сказала Кемферт.

Противодействие от «Газпрома»

Главный лейтмотив закона – полное исключение возможности даже приближения "Газпрома" к отечественным ГТС и ПХГ. Кстати, в России уже обсуждают возможность подачи жалобы в ВТО из-за невозможности участия «Газпрома» в управлении украинским трубопроводом. При этом газовый монополист продолжает раскручивать новые сценарии для дискредитации Украины в глазах Европы, чтобы реанимировать «Южный поток», призванный «заморозить» эксплуатацию украинской ГТС.

Так, по словам Продана, «Газпром» сейчас пытается трактовать технический дисбаланс транзита природного газа в Европейский Союз как нарушение со стороны Украины, которое может повлечь приостановку поставок «голубого топлива» европейским потребителям.

«Мы получили от российской стороны проект акта на транзитные услуги за июль месяц этого года, в котором технический дисбаланс, а это - 0,03%, российская сторона пытается трактовать как сверхконтрактный отбор газа, - сказал Продан. - Это технический небаланс (0,03% - УНИАН), потому что каждые сутки возникают определенные объемы дисбаланса газа, потому что газ идет по территории Украины 32 часа. Конечно, сбалансировать в нуль очень сложно. Поставки газа в ЕС зависят только от «Газпрома». Украина не может прогнозировать поведение «Газпрома». Он может прекратить поставки в любой момент, как это было в 2009 году».

Таким образом, «Газпром» продолжает придумывать различные поводы, чтобы в очередной раз во всеуслышание заявить – Украина не является надежным транзитером, что угрожает Европе проблемами с поставкой газа. Реакция ЕС может быть негативной для Киева, вплоть до размораживания строительства Южного и Северного потоков. И аргументы в пользу такого развития событий есть: на Западе достаточно много компаний, имеющих с Россией определенные отношения, на фоне чего «Газпром» будет пытаться получить-таки контроль украинской ГТС, или взамен этого требовать лоббирования своих проектов.

«Газпром» в очередной раз заявит: главной проблемой транзита российского газа в Европу является Украина, о чем, мол, мы Брюсселю говорим с 2006 года. И мы прекрасно понимаем разницу потенциалов мощности нашей пропаганды и российской, чьи интерпретации будут доминировать. Есть риск: не зависимо от того, поймут в Брюсселе нашу правоту или нет, могут вынудить ЕС пойти навстречу пожеланиям «Газпрома» и исключить из Третьего энергопакета Северный и Южный потоки», - считает президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар.

Евросоюзу не хватает последовательности

Закон о реформировании ГТС призван активизировать действия Евросоюза в обмен на вхождение в управление газотранспортной системой по противостоянию российской газовой экспансии, которая является для Кремля «политическим кнутом».

«Закон нужен еще для того, чтобы Европейский Союз был последовательным. Последовательность заключается в следующем: если мы вместе, если мы подписали соглашение о политической ассоциации, это означает, что мы помогаем друг другу. И не строим «Южный поток», который строится исключительно против Украины, который строится только с одной целью - обойти Украину», - заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

Еще одной важной частью закона о реформировании управления ГТС является предусмотренная возможность перенесения точки передачи российского газа с западной границы Украины на границу нашего государства с Россией. Но реализация этой инициативы напрямую зависит от крупных европейских газотрейдеров, они должны заключить новые контракты на транзит газа с основным поставщиком – российским «Газпромом». Кстати, одновременно с законом о реформировании ГТС Верховная Рада приняла закон о санкциях против России. Одним из его пунктов является запрет на транзит газа через территорию Украины «Газпромом». Официальный Киев тут же уведомил европейские компании о необходимости заключения новых контрактов с российским монополистом. Брюссель же заявил, что вопрос потребует переговоров с Москвой, и пока существенных подвижек не последовало. Таким образом, перенос точки передачи газа повис в воздухе.

Гончар считает, что Еврокомиссия должна сделать соответствующие шаги и регламентировать для европейских компаний необходимость изменений в сфере транзита газа, «ведь существуют не только наши обязательства имплементировать определенные регламенты Европейского Союза, но и со стороны ЕС они есть». При этом эксперт не исключает, что пункт закона о переносе точки передачи газа может также спровоцировать вопрос размораживания «Южного потока». «Газпром», согласившись подписать новые транзитные договоры с европейскими компаниями, потребует реанимации проекта. Европа, озабоченная поставками газа в зимний период, может на это согласиться.

Таким образом, риски для Украины закон о реформировании системы управления ГТС не снимает, хотя продвигает нашу страну по пути евроинтеграции. Да и незамедлительных инвестиций западных партнеров в газопровод ожидать не стоит. Инвесторы не спешат вкладывать средства в рисковые страны, на территории которых идут военные действия. Но принятие документа – действенный сигнал на перспективу, который обязательно будет взят на заметку Западом. Тем более что война обязательно закончится, и будем надеяться - в ближайшее время.

Нана Черная (УНИАН)