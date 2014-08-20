«Укргазвыдобування» теряет около 270 тыс. кубов газа в день из-за боев на Донбассе

Крупнейшая в Украине газодобывающая госкомпания «Укргазвыдобування» прогнозирует снижение добычи природного газа в августе на 8-10 млн кубометров из-за действий финансируемых Россией боевиков на Донбассе.

«Сегодня остановлена работа части установок комплексной подготовки газа и буровых, что не дает нам возможности полноценно осуществлять бурение и добычу газа на захваченных территориях», - цитирует пресс-служба слова главы «Укргазвыдобування» Сергея Костюка.

Согласно сообщению компании, вследствие проведения боевых действий на Востоке Украины ежедневно «Укргазвыдобування» теряет около 270 тыс. куб. м газа.

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Справка УНИАН. С апреля 2014 года на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса.

С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция, которая продолжается и до сих пор.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».