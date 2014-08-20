В «Нафтогазе» объяснили, почему отключили «Киевэнерго» от газа
Несмотря на отключение от газоснабжения большинства своих предприятий, «Киевэнерго» за неделю уменьшило задолженность лишь на 5,9 млн грн.
Отключение подконтрольной бизнесмену Ринату Ахметову «Киевэнерго» от газоснабжения происходит исключительно из-за долгов компании перед «Нафтогазом Украины», которые составляют 96% от общей задолженности города Киева.
«Несмотря на отключение от газоснабжения большинства своих предприятий, «Киевэнерго» уменьшило задолженность (за неделю – УНИАН) лишь на 5,9 млн грн, что составляет 0,3% от общего долга этой компании за потребленный природный газ», - говорится в пресс-релизе госкомпании «Нафтогаз Украины».
«Отключение от газоснабжения предприятий «Киевэнерго» происходит исключительно из-за невыполнения ими условий договора поставки и задолженности за потребленный природный газ, которая составляет 96% от общего долга города Киева», - подчеркивается в сообщении «Нафтогаза».
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Также в сообщении «Нафтогаза» говорится, что предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), а также ряд промышленных потребителей по состоянию на 19 августа 2014 года задолжали НАК «Нафтогаз Украины» 19,8 млрд грн за потребленный природный газ, что всего на 0,01% ниже показателя прошлой недели.
Долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет 89% указанной суммы, долг ТЭЦ за природный газ, используемый в производстве электроэнергии, - почти 10%, долг прямых промышленных потребителей - около 1%.
Суммарная просроченная задолженность перед «Нафтогазом» предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, потребленный для производства тепловой энергии, составляет 17,644 млрд грн, из них в 2014 году - 5,151 млрд грн.
«Наибольшая суммарная просроченная задолженность за потребленный газ в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Киева (1,8 млрд грн), Донецкой (3,3 млрд грн), Днепропетровской (2,7 млрд грн), Харьковской (1,6 млрд грн), Луганской (0,9 млрд грн) и Одесской (0,8 млрд грн) областей», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, долг предприятий теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентралей по состоянию на 22 апреля 2014 года перед НАК «Нафтогаз Украины» составлял 20,7 млрд грн.
НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.
Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении). Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).