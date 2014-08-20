В «Нафтогазе» объяснили, почему отключили «Киевэнерго» от газа

Отключение подконтрольной бизнесмену Ринату Ахметову «Киевэнерго» от газоснабжения происходит исключительно из-за долгов компании перед «Нафтогазом Украины», которые составляют 96% от общей задолженности города Киева.

«Несмотря на отключение от газоснабжения большинства своих предприятий, «Киевэнерго» уменьшило задолженность (за неделю – УНИАН) лишь на 5,9 млн грн, что составляет 0,3% от общего долга этой компании за потребленный природный газ», - говорится в пресс-релизе госкомпании «Нафтогаз Украины».

«Отключение от газоснабжения предприятий «Киевэнерго» происходит исключительно из-за невыполнения ими условий договора поставки и задолженности за потребленный природный газ, которая составляет 96% от общего долга города Киева», - подчеркивается в сообщении «Нафтогаза».

Читайте также«Киевэнерго» планирует заключить договор о поставке горячей воды и тепла с каждой квартирой

Также в сообщении «Нафтогаза» говорится, что предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), а также ряд промышленных потребителей по состоянию на 19 августа 2014 года задолжали НАК «Нафтогаз Украины» 19,8 млрд грн за потребленный природный газ, что всего на 0,01% ниже показателя прошлой недели.

Долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет 89% указанной суммы, долг ТЭЦ за природный газ, используемый в производстве электроэнергии, - почти 10%, долг прямых промышленных потребителей - около 1%.

Суммарная просроченная задолженность перед «Нафтогазом» предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, потребленный для производства тепловой энергии, составляет 17,644 млрд грн, из них в 2014 году - 5,151 млрд грн.

«Наибольшая суммарная просроченная задолженность за потребленный газ в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Киева (1,8 млрд грн), Донецкой (3,3 млрд грн), Днепропетровской (2,7 млрд грн), Харьковской (1,6 млрд грн), Луганской (0,9 млрд грн) и Одесской (0,8 млрд грн) областей», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, долг предприятий теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентралей по состоянию на 22 апреля 2014 года перед НАК «Нафтогаз Украины» составлял 20,7 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении). Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).