«Укртрансгаз» из-за ремонта сократил транзит газа в балканском направлении

Оператор газотранспортной системы Украины госкомпания «Укртрансгаз» с 19 по 22 августа проведет комплекс планово-профилактических и ремонтных работ на газопроводах балканского направления.

«Из-за проведения работ ежесуточный объем транзита природного газа на газопроводах «Елец – Кременчуг - Кривой Рог», «Ананьив – Тирасполь – Измаил», был уменьшен на 71%, или 36 млн куб. м», - говорится в сообщении компании.

«До 22 августа запланировано закончить полный комплекс работ и возобновить транзит в полном объеме», - подчеркивается в пресс-релизе «Укртрансгаза».

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В компании напомнили, что план проведения комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на данных газопроводах был утвержден на международном совещании газотранспортных компаний - транзитеров российского газа в балканском направлении, которая проходила с 7 по 11 октября 2013 года во Львове.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».