«Укрнафта» объяснила открытие ГПУ дела против компании желанием некоторых лиц внедрить новые коррупционные «схемы»

Об этом говорится в заявлении ПАО «Укрнафта» по поводу сообщения Генпрокуратуры о начале уголовного производства в отношении служебных лиц компании.

«Укрнафта» убеждена, что расследование уголовного производства, которое начала Генеральная прокуратура Украины, однозначно приведет к его закрытию в связи с установлением органом следствия отсутствия как состава уголовного правонарушения, так и самого события уголовного правонарушения.

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Как известно, поводом для проведения прокурорской проверки и последующего открытия уголовного производства стало распространение Министерством энергетики и угольной промышленности Украины, в том числе в СМИ, заведомо ложных сообщений о якобы допущенных ПАО «Укрнафта» нарушениях, которые имели место быть во время проведения 29.07.2014 года аукциона по продаже нефти собственной добычи.

ПАО «Укрнафта» уверяет общественность и органы досудебного следствия в том, что приложит максимум усилий в содействии скорейшему установлению истины по делу.

Также компания считает необходимым предупредить должностных лиц Министерства энергетики и угольной промышленности Украины о персональной ответственности за вред, причиненный ПАО «Укрнафта» в результате их попыток любой ценой содействовать коммерческим интересам отдельных бизнес-структур.

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«Убеждены, что одной из основных причин возникновения данной конфликтной ситуации стало привлечение советников Министра энергетики и угольной промышленности на общественных началах де-юре к выполнению государственных функций, а де-факто - к внедрению новых схем и сделок на нефтегазовом рынке, в частности путем искажения результатов конкурса по определению биржи для проведения торгов по продаже нефти, газового конденсата и сжиженного газа, в результате которого победителем была признана подконтрольная им структура», - подчеркнули в компании.

«Другой важной причиной конфликта стали дальнейшие попытки Министра защитить результат коррупционных действий личным участием в судебных заседаниях. Именно эти факты должны стать надлежащим объектом прокурорского реагирования», - отмечают в ПАО «Укрнафта».