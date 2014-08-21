За электростанции в Крыму могут платить потребители из других регионов - СМИ

Строить теплоэлектростанции (ТЭС) в Крыму будет структура «Ростеха» — инжиниринговая компания ВО «Технопромэкспорт», рассказал «Ведомостям» сотрудник одной из энергокомпаний и подтвердил человек, близкий к «Технопромэкспорту».

Предложение построить энергоблоки на полуострове компания получила от Минэнерго, говорит второй собеседник. Участие госкорпорации в этом проекте согласовано на встрече президента Владимира Путина с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым 13 августа, утверждает сотрудник энергокомпании. Такая встреча готовилась, знает чиновник Минэнерго. Он слышал, что строить крымские ТЭС будет «Технопромэкспорт», но решения на бумаге не видел.

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Инвестором проекта выступит сам «Технопромэкспорт» — возможно, при поддержке госбанков, с которыми уже проведены предварительные консультации, говорит человек, близкий к компании. Речь идет о Сбербанке и ВТБ, уточняют собеседник в энергокомпании и чиновник Минэнерго. Представитель ВТБ подтверждает, что вопрос обсуждался, но, по его словам, о конкретных решениях говорить пока рано. Его коллега из Сбербанка, а также представители Минэнерго, «Ростеха» и «Технопромэкспорта» отказались от комментариев.

В бюджете денег на крымскую генерацию нет, констатирует сотрудник министерства, поэтому Минэнерго долго искало профильных инвесторов. В этой роли чиновники предлагали выступить некоторым российским энергокомпаниям — перенести в Крым еще не построенные энергоблоки, которые все равно нужно вводить в строй, чтобы выполнить обязательные инвестпрограммы. Эти программы составлялись еще во времена реформы РАО «ЕЭС России», исходили из завышенных прогнозов роста потребления, а теперь выясняется, что некоторым регионам новая мощность не нужна, напоминает собеседник. Но энергокомпании, по его словам, отказались переносить стройки в Крым. Все боятся международных санкций, объясняют два чиновника, которые вели переговоры с энергокомпаниями. Не сработало даже предложение Минэкономразвития увеличить норму доходности перенесенным в Крым проектам на 2-4%.

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Возвращать кредиты и окупать проект «Технопромэкспорт» будет скорее всего за счет предприятий-энергопотребителей из остальных российских регионов, говорит собеседник в Минэнерго. Точная схема возврата инвестиций еще не утверждена, но, по-видимому, для потребителей вырастет плата за мощность, объясняет он.