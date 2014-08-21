Нефть продолжает дешеветь на фоне растущих поставок и снижения спроса

На мировых торгах в четверг, 21 августа, цены на нефть Brent опустились ниже отметки $102 за баррель из-за избыточного предложения при вялом спросе, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подешевели на $0,35 до $101,93 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,25 до $93,20.

С середины июня Brent подешевела более чем $10 за баррель, так как инвесторы не видят значительных рисков перебоев в поставках из Ирака и Ливии.

Читайте такжеКотировки нефти Urals рухнули ниже $100 за баррель - бюджет РФ под угрозой срываЛивия возобновила экспорт из крупнейшего порта страны, а Саудовская Аравия в июле повысила добычу до 10 миллионов баррелей в сутки.

По мнению экспертов, в ближайшее время не следует ожидать сокращения поставок топлива, новые уровни поддержки для Brent будут $99,75 и $96,75.

Читайте такжеБеларусь готова обеспечить транзит бензина из Голландии в УкраинуРост активности в производственном секторе Китая, занимающего второе место в мире по потреблению нефти, замедлился до трехмесячного минимума в августе. Как отмечают эксперты, этот показатель говорит о том, что рост, скорее всего, будет умеренным в разумных пределах, и повышение прогнозов в отношении Китая будет сдержанным, что отрицательно скажется на сырьевых рынках.

Запасы нефти в США снизились на 4,5 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Управления энергетической информации, при прогнозе сокращения на 1,2 миллиона.