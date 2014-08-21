“Газпром” заплатил “Нафтогазу” за июльский транзит $10,54 млн

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей Куприянов.

«Авансовые платежи «Газпрома» «Нафтогазу Украины» в 2012-2013 годах обеспечили оплату услуг по транзиту российского газа по территории Украины до середины 2014 года, частично включая июль. Несмотря на имеющуюся гигантскую задолженность «Нафтогаза Украины» перед «Газпромом» за поставленный природный газ, отсутствие оформленных актов сдачи-приемки услуг по транзиту газа и соответствующих счетов-фактур, «Газпром», руководствуясь принципом обязательности выполнения взятых на себя контрактных обязательств, как надежный поставщик и партнер произвел дополнительный платеж в счет оплаты за транзит в июле в адрес «Нафтогаза Украины», - сказал Куприянов

По информации «Газпрома», сумма доплаты за транзит в июле составила 10,54 млн долл. США.

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По состоянию на 1 августа 2014 года общая сумма задолженности «Нафтогаза Украины» перед «Газпромом» за поставленный газ (не считая задолженности в рамках обязательств «бери-или-плати») составила около 5,296 млрд долл. США: 1,451 млрд долл. — за ноябрь-декабрь 2013 года и около 3,845 млрд долл. — за апрель-июнь 2014 года, заявили в компании.

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля и оставив только объемы прокачки для европейских потребителей.