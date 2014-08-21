«Нафтогаз» вернет «Газпрому» $10,54 млн за транзит газа

Государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» вернет «Газпрому» дополнительный платеж в размере 10,54 млн долл. за услуги транзита российского газа за июль 2014 года.

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«По нашим расчетам авансовые платежи «Газпрома» еще не завершены. Считаем ошибочным платеж «Газпрома», сейчас разбираемся с этим. Планируем вернуть средства назад "Газпрому», - сообщили УНИАН в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины».

Как отметили в компании, более детальная информация будет предоставлена позже.

Также в «Нафтогазе» напомнили, что ценовые споры на поставку и транзит природного газа с «Газпромом» до сих пор не урегулированы.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным российской стороны, авансовые платежи «Газпрома» «Нафтогазу Украины» в 2012-2013 годах обеспечили оплату услуг по транзиту российского газа по территории Украины до середины 2014 года, частично включая июль. Поэтому «Газпром» оплатил транзит российского газа через территорию Украины в Европу за июль в размере 10,54 млн долл.

«Нафтогаз Украины» в июле 2014 года направил «Газпрому» предложение о пересмотре транзитного контракта от 2009 года, который российский энергетический гигант не выполняет на протяжении нескольких лет. Ответной реакции не поступило.

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля и оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. В этот же день «Нафтогаз Украины» подал иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью в первую очередь установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.