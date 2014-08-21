Литва уменьшит зависимость от «Газпрома» - будет покупать газ в Норвегии

Управляемое государством литовское предприятие Litgas и норвежская компания Statoil подписали договор о поставках в Литву на терминал сжиженного природного газа (СПГ-терминал) газового сырья, сообщает Прайм.

"В течение пяти лет наши норвежские партнеры обязались поставлять по 540 млн кубометров газа ежегодно - минимум, необходимый для работы терминала", - сообщил журналистам гендиректор Litgas Доминикас Тучкус.

По его словам, фиксированная цена поставляемого сырья в договоре не прописана. "Большинство таких контрактов заключается с оплатой по определенной формуле. В нашем случае цена увязывается с газовым индексом Великобритании, то есть будет применяться корреляция с ценой газа в ЕС", - пояснил гендиректор.

"Впервые у нас появится постоянный альтернативный источник обеспечения газом. Сделан шаг по укреплению энергетической независимости нашей страны", - заявил присутствовавший при подписании договора премьер-министр Альгирдас Буткявичюс.

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Газовые сети Литвы до сих пор интегрированы только на восток и зависят от поставок сырья "Газпромом". Для их диверсификации в Клайпедском морском порту на Балтике строится СПГ-терминал, через который станет возможным доставлять сырье морским путем. Терминал намечается ввести в строй к концу 2014 года.

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