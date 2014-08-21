Westinghouse призвала ЕС снять зависимость от российского ядерного топлива

Крупнейший поставщик ядерного топлива - японско-американская компания Westinghouse - призывает ЕС ввести новые правила конкуренции на рынке, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

По мнению Westinghouse, такая мера необходима, чтобы Евросоюз поборол зависимость от российского ядерного топлива.

Читайте такжеУкраина может отказаться строить завод ядерного топлива с российской ТВЭЛОтмечается, что украинский кризис привлек внимание к уязвимости ЕС, связанной с поставками российского газа, но в Westinghouse полагают, что Брюссель должен отреагировать и на аналогичные риски по поставкам ядерного топлива в Восточную Европу.

Читайте такжеУкраина и Канада возобновят сотрудничество в ядерной отраслиПолностью зависимыми от России в данном случае являются Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия. Финляндия - крупный потребитель российского топлива.

Как заявил вице-президент Westinghouse Майкл Кирст, Европе необходим второй поставщик на случай технических неполадок и политических санкций.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля т.г. Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» и Westinghouse договорились о продлении действующего контракта на поставку топлива для украинских атомных станций до 2020 года, что снизит зависимость нашей страны от поставок ядерного топлива компании «ТВЭЛ» (Россия).

Согласно условиям договора, Westinghouse будет производить топливо для украинских АЭС на своих производственных мощностях в городе Вестерос, Швеция. Компания планирует загрузить ядерное топливо на блок №3 Южно-Украинской АЭС к 2015 году.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, цена американского ядерного топлива является коммерческой тайной компании, при этом она конкурентна со стоимостью российского топлива.