ЕС надеется, что Болгария таки приостановит строительство «Южного потока»

Европейская комиссия ожидает, что правительство Болгарии выполнит требование по приостановке строительства газопровода «Южный поток», который предполагает поставки российского газа в Европу через акваторию Черного моря, до полного устранения нарушений европейского законодательства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, так представитель ЕК Шанталь Хьюз (Chantal Hughes) прокомментировала информацию о том, что, несмотря на требование Еврокомиссии и заверения болгарских властей, строительство газопровода продолжается, о чем свидетельствует обнародованное средствами массовой информации видео.

«Нам известно об этом видео, но это не комментируем. Мы ожидаем, что эти работы будут прекращены, о чем мы раньше просили, и власти подтвердили, что они это сделают», - сказала она.

Кроме того, Хьюз сообщила, что в данное время Европейская комиссия анализирует ответ болгарской власти на письмо, в котором ЕК просила болгарскую власть прекратить строительство проекта до того момента, пока не будут устранены существующие нарушения в соответствии с европейским законодательством.

«Болгарские власти уже подтвердили больше чем один раз, что они удовлетворят наш запрос прекратить работу», - подчеркнула представитель ЕК.

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Как сообщал УНИАН, 2 июня с.г. Брюссель предложил Софии приостановить строительство «Южного потока» на болгарском участке. Официальная причина – несоответствие проекта Третьему энергетическому пакету.

8 июня премьер-министр Болгарии Пламен Орешарский сообщил, что его страна останавливает работу над проектом газопровода «Южный поток».

В начале августа президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что Болгария не разморозит свое сотрудничество с Россией по проекту строительства газопровода "Южный поток", пока не получит "зеленый свет" от Еврокомиссии.

15 июля председатель директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори заявил, что ЕК будет готова вернуться к обсуждению с Россией вопроса газопровода "Южный поток" после того, как Москва изменит отношение к Третьему энергопакету.

ЕК считает, что проект «Южный поток», направленный на диверсификацию маршрутов экспорта российского газа в Европу, не соответствует нормам Третьего энергопакета, который запрещает добывающим газ компаниям владеть магистральными трубопроводами в ЕС.

Власти Болгарии, где берет начало сухопутная европейская часть газопровода, уже заявили о приостановке работ по «Южному потоку».

В свою очередь глава МИД Италии, председательствующей в ЕС, Федерика Могерини раньше заявила, что этот газопровод очень важный для всей Европы и необходимо стремиться, чтобы в ближайшие месяцы найти взаимоприемлемые решения по этой проблеме.

Справка УНИАН. «Южный поток» - инфраструктурный проект российской компании «Газпром» по строительству газопровода в обход Украины мощностью 63 млрд куб. м газа ежегодно. Планируется, что он будет проходить через Черное море в страны Южной и Центральной Европы с целью диверсификации маршрутов экспорта и исключения транзитных рисков. Начало поставок газопроводом запланировано на конец 2015 года, выход на полную мощность - в 2018 году.

Планировалось, что морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от российского побережья до Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит свыше 930 км, максимальная глубина – больше 2 км.

В конце 2011 года Россия достигла договоренности с Турцией о получении окончательного разрешения на строительство газопровода «Южный поток» в турецкой исключительной экономической зоне в Черном море.