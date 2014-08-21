Укрнафта просит Минэнергоугля законно проводить аукционы по продаже сжиженного газа

По результатам проведенного Министерством энергетики и угольной промышленности Украины конкурса по определению бирж, которые имеют право на организацию и проведение аукционов по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи, сжиженного газа, в том числе специализированных аукционов по продаже сжиженного газа для потребностей населения, приказом Министерства № 463 от 20.06.2014 года победителем конкурса признано Украинскую универсальную биржу, говорится в пресс-релизе компании.

"Вокруг указанного решения Минэнергоугля и, собственно, самого конкурса, возник конфликт, связанный с обвинением в его непрозрачности и необъективности, который перерос в судебный спор. 22.07.2014 года Окружной административный суд г. Киева своим определением приостановил действие приказа Минэнергоугля № 463 от 20.06.2014 года.

Стараясь не втягиваться в конфликт между биржами, спровоцированный Министерством энергетики и угольной промышленности Украины, с целью избежания обвинения должностных лиц ПАО «Укрнафта», связанных с организацией аукционов, в умышленном невыполнении судебного решения, а также для минимизации рисков оспаривания действий по проведению аукциона на Украинской универсальной биржи и его результатов, Общество неоднократно обращалось в Минэнерго и Аукционный комитет с предложениями до окончания судебного спора проводить аукционы на любой другой бирже. Однако, предложения ПАО «Укрнафта» не нашли поддержки ни у Министерства, ни у Аукционного комитета", - обращается компания.

Как сообщается в релизе, 18.08.2014 года ПАО «Укрнафта» обратилось к Украинской энергетической биржи, которая набрала следующую за фактическим победителем сумму баллов, с просьбой организовать и провести специализированный аукцион по продаже сжиженного газа для нужд населения. Такой алгоритм предусмотрен пунктом 36 Порядка организации и проведения биржевых аукционов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 1064 от 03.11.2011 года.

В ответ на обращение Украинская энергетическая биржа сообщила о невозможности организовать и провести соответствующий аукцион до момента получения официальных разъяснений от Минэнергоугля и Аукционного комитета, которых, соответственно, предоставлено не было.

Учитывая отсутствие ответа о возможности проведения аукциона на площадке Украинской энергетической биржи, ПАО «Укрнафта», как субъект хозяйствования на который законодательно возложена обязанность осуществлять ежемесячную реализацию углеводородов на биржевых аукционах, учитывая острую потребность населения негазифицированных районов Украины в сжиженном газе, согласилось провести специализированный аукцион по продаже сжиженного газа ресурса сентября месяца 2014 года для нужд населения на Украинской аграрной бирже, как такой, которая имеет многолетний опыт проведения спецаукционов.

"Проведение соответствующего аукциона было назначено на 21.08.2014 года в 11.00, о чем Украинской аграрной биржей опубликовано соответствующее объявление в газете «Урядовый курьер» и на официальной странице биржи в сети Интернет.

Реакцией на публикацию указанного объявление стало личное письменное обращение министра энергетики и угольной промышленности Украины Продана Ю.В. к Украинской аграрной бирже с угрозами в адрес биржи в случае организации и проведения ею аукциона", - говорится в заявлении компании.

Компания отмечает, что на эту же дату на 14.00 Украинской универсальной биржей был назначен альтернативный специализированный аукцион по продаже сжиженного газа для нужд населения. В результате вмешательства господина Продана Ю.В., а также личного административного давления на руководство предприятий газоснабжения со стороны советника министра на общественных началах господина Дроздова И.В., который является заместителем председателя Аукционного комитета, ни один покупатель на аукционе на Украинской аграрной бирже не зарегистрировался. В то же время, все покупатели в ручном режиме были направлены на Украинскую универсальную биржу.

Учитывая указанное, ПАО «Укрнафта» считает, что беспрецедентные действия должностных лиц Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, в частности, его руководителя Продана Ю.В. и советника Министра Дроздова И.В. в интересах конкретных бизнес-структур, как личное участие в судебных заседаниях, лоббирование интересов одних и откровенное давление на других хозяйствующих субъектов, имеют признаки злоупотребления властью и служебным положением. Также, вынуждены констатировать, что новые подходы должностных лиц Минэнергоугля до организации и проведения биржевых аукционов по продаже нефти, газового конденсата и сжиженного газа, к сожалению, не соответствуют общим принципам проведения аукционов, закрепленным пунктом 54 Порядка организации и проведения биржевых аукционов по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 1064 от 03.10.2011 года, а именно: добросовестной конкуренции, открытости и прозрачности, недискриминации участников.

"К сожалению, главным заложником и жертвой коррупционных игрищ становится население Украины. ПАО «Укрнафта» считает, что Министром Проданом Ю.В. реализованы антиконкурентные основы аукционных торгов. Однако, несмотря на критичность ситуации с обеспечением населения сжиженным газом, ПАО «Укрнафта» будучи социально ответственной компанией приняло решение об участии в аукционе, срежисированном Минэнергоугля и организованном Украинской универсальной биржей. На указанном аукционе Обществом реализовано то же количество сжиженного газа (1 752 тонны), что и планировалась к продаже на Украинской аграрной бирже, по той же стартовой цене - 3 199,00 грн. за тонну (с НДС)", - заключает в своем релизе компания.