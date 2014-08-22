Цены на нефть снижаются за счет роста предложения и снижения геополитических рисков, сообщает Рейтер.

Фьючерсы на Brent подешевели на $0,12 до $102,51 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,14 до $93,82. За неделю Brent, скорее всего, подешевеет вторую неделю подряд, а WTI - пятую неделю подряд.

Добыча нефти в США поднялась до 28-летнего максимума, а ОПЕК повысила добычу в июле. Ливия увеличила производство нефти до 612.000 баррелей в сутки со 100.000 в начале года и отгрузила уже два танкера из своего крупнейшего порта Эс-Сидер в августе после годового перерыва.

"Ливия экспортирует немного нефти, но рынок отмечает возобновление поставок, потому что она вновь открыла почти все экспортные терминалы", - сказал стратег по сырьевым рынкам одного инвестиционного банка Анкит Пахуджа.

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Ирак продолжает экспортировать рекордные для себя объемы нефти, несмотря на бои с исламистами на севере страны, а северная провинция Курдистан поставляет нефть через Турцию, игнорируя протесты Багдада.