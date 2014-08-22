На достройку Днестровской ГАЭС выделили 104 млн гривень

Кабинет министров направит остатки средств в размере 103,813 млн грн из специального фонда государственного бюджета, источником которого являются средства ЕС для финансирования программы по реализации энергетической стратегии Украины, на достройку первой очереди Днестровской гидроаккумулирующей электростанции, общая стоимость которой составляет порядка 11 млрд грн.

Соответствующее решение закреплено в правительственном распоряжении от 20 августа 2014 года.

Согласно документу, инициатором выступило Министерство энергетики и угольной промышленности. Средства на строительство будут направлены в течение 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в июле текущего года оператор украинских гидроэлектростанций - государственная компания «Укргидроэнерго» объявила тендер на привлечение кредита на сумму 1 млрд грн для финансирования строительства Днестровской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС).

Справка УНИАН. Днестровская ГАЭС мощностью 2268 МВт (7 гидроагрегатов по 324 МВт каждый) в генераторном режиме и 2947 МВт – в насосном является уникальной и мощнейшей в Европе. Она предназначена для использования в качестве источника энергии в период пиковой мощности потребления (вечерний и утренний пики нагрузки). Энергетический комплекс Днестровской ГАЭС состоит из 7 гидроагрегатов и вводится в эксплуатацию несколькими пусковыми очередями.

В состав 1-й очереди ГАЭС входят три гидроагрегата. Первый гидроагрегат введен в промышленную эксплуатацию в конце 2010 года.

Публичное акционерное общество «Днестровская ГАЭС» создано в 1998 году.