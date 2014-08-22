Украина впервые за долгое время начнет импорт угля для ТЭС

Украина впервые за длительный период начнет импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций, заявил в ходе круглого стола в Киеве заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Вадим Улида.

По его словам, обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

«Я рассчитываю, что в ближайшее время мы начнем импорт угля», - сказал Улида.

Он отметил, что импорт будет осуществляться из Австралии, Новой Зеландии и, возможно, США. «Мы работаем уже два месяца над этими контактами», - отметил Улида.

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По информации Минэнергоугля, уже сегодня на украинских ТЭС наблюдается острый дефицит угля марки «А» – топлива, которое используется на половине станций страны.

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Как отмечают в министерстве, запасы угля таковы, что при оптимистическом развитии событий их хватит на 50 дней, при пессимистическом – на 11 дней.