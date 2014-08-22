Украина зарезервировала $3,1 млрд для покупки газа

Украина, которая уже более двух месяцев отключена «Газпромом» от поставок российского газа, зарезервировала на счетах Нацбанка 3,1 млрд долл. для закупок «голубого топлива» по реверсным схемам в отопительный сезон.

«Мы зарезервировали на счетах Национального Банка 3,1 млрд долл. США для покупки газа», - сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в интервью украинским телеканалам, отвечая на вопрос о поставках природного газа в зимний период.

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Также Яценюк подчеркнул, что правительство сделает все для обеспечения Украины минимально необходимыми объемами топлива для прохождения осенне-зимнего сезона в комфортных условиях.

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Справка УНИАН. «Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля и оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. В этот же день «Нафтогаз Украины» подал иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью в первую очередь установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.