ДТЭК помогает восстанавливать жизнь на Донбассе

Активную помощь в решении проблем Донбасса оказывает компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны (ИАЦ СНБО) Владимир Чеповой.

«Мы взаимодействуем по разным проектам, направленным на восстановление городов Донбасса. Например, сейчас будем сопровождать груз с продуктами питания и другими жизненно-необходимыми вещами, которые компания регулярно поставляет в регион для местных жителей», - рассказал он в ходе заседания круглого стола на тему: «Жизнь после войны: как города Донбасса возвращаются к мирной жизни».

По словам Чепового, взаимодействие касается целого ряда проектов. «ДТЭК зарекомендовала себя с лучшей стороны, как компания, которая занимается вопросами правопорядка на освобожденных территориях, восстановления инфраструктуры, а также социальной политики», - отметил он.

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В свою очередь советник министра внутренних дел Антон Геращенко поддержал инициативу ДТЭК и Метинвеста по созданию добровольных народных дружин в городах, где расположены предприятия этих холдингов. «Все, что делается для укрепления национальной безопасности Украины и обеспечения правопорядка на Донбассе, делать необходимо. И люди, которые это делают, - герои», - отметил он.