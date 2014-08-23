В ближайшее время нормы потребления газа будут пересмотрены - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Владимир Гройсман сообщил на брифинге в Виннице.

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«В ближайшее время будут пересмотрены нормы потребления, думаю, возможно через неделю, которые с этого сектора уберут коррупционный фактор, и мы о нем скажем, а это сотни миллионов, которые отмывались на газовых сделках. Мы выявили это и остановили, чтобы этого не происходило», - сказал Гройсман.

По его словам, правительство мобилизует все усилия и реализовывает все меры, которые смогут дать эффект относительно добычи газа. «Все источники, в том числе собственной добычи, используются на 100%, и мы и в дальнейшем будем реформировать этот сектор – делать его более публичным, прозрачным, и для нас это является важным», - сказал вице-премьер-министр.

Как отметил Гройсман, Украина несколько месяцев «ни капли газа не получает и должна начать экономию».

«Мы сегодня должны начать экономию газа и готовиться к наихудшему сценарию. Нужно людям говорить правду. Сегодня облгазы получили цифры относительно 30% экономии газа и с ними работают. Нам нужно сделать все для того, чтобы этот вызов воспринял, как личный вызов, каждый человек – меньше тратить газа, меньше сжигать в конфорках, замещать бытовые приборы, работающие на газу, другими видами топлива. Это все то, что позволит нам пройти этот трудный период, и мы пройдем его», - убежден Гройсман.