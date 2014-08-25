ЕС и Россия проведут переговоры по газу 29 августа
20:43, 25 августа 2014Энергетика
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29 августа в Москве Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак проведет встречу с Комиссаром по энергетике Европейской комиссии Гюнтером Эттингером.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в министерстве энергетики РФ.
"Основными темами для обсуждения станут обеспечение безопасности транзита газа в Европу через территорию Украины, правовые и технические аспекты реализации проекта «Южный поток», ОАО «Газпром» до полной мощности газопровода OPAL, а также вопросы, связанные с функционированием Энергодиалога Россия-ЕС", говорится в сообщении.
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