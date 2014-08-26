Подразделение "Газпрома" покидает Крым из-за санкций - СМИ

Источник в одной из авиакомпаний связывает это с риском новых санкций ЕС и США, пишет "РБК".

О том, что «Газпромнефть-Аэро» прекращает работать в аэропорту Симферополя, рассказал гендиректор одной из авиакомпаний, летающих в столицу Крыма. По его словам, поставщик топлива опасается работать в Крыму из-за возможных западных санкций.

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Авиакомпании, выполняющие рейсы в аэропорт Симферополя, известили предприятие ВИТЭК (владеет местным топливно-заправочным комплексом, ТЗК) о том, что с 16 сентября «Газпромнефть-Аэро» прекращает свою деятельность в аэропорту, подтвердила коммерческий директор ВИТЭКа Зинаида Грищенко. Причины ухода заправщика ей неизвестны.

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«Газпромнефть-Аэро» работала в Симферополе всего несколько месяцев, уход обусловлен экономическими причинами, утверждает источник в «Газпром нефти». С учетом расположения нефтеперерабатывающих заводов и стоимости услуг оператора ТЗК, «Газпромнефть-Аэро» не могла предоставить клиентам в Симферополе конкурентоспособные цены, указывает он. Ближайшие к Крыму НПЗ находятся в Туапсе (принадлежит «Роснефти») и Волгограде (ЛУКОЙЛ), а из принадлежащих «Газпром нефти» — только в Москве и Ярославле. Это соответствует деловой практике в «Газпром нефти»: например, компания ушла из аэропорта Казани в конце 2012 года, продолжает собеседник РБК.

После ухода «Газпромнефть-Аэро» ее место может занять «Роснефть», которая уже обеспечивает 86% продаж авиатоплива в аэропорту Симферополя (через свою «дочку» «РН-Аэро»). Но, согласно сообщению компании, она начала работать в Крыму только в этом году. Уход конкурента и возможные причины этого представитель «Роснефти» не комментирует. Представитель ЛУКОЙЛа утверждает, что компания не присутствует в крымском аэропорту.