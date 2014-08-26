"Нафтогаз Украины" вернул "Газпрому" $10,5 млн за транзит
Нафтогаз считает, что данный платеж был осуществлен безосновательно, в результате чего он был возвращен отправителю.
Государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» вернул российскому «Газпрому» ошибочный дополнительный платеж объемом 10,54 млн долл., полученный ранее за транзит газа за июль 2014 года, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».
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Государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» вернул российскому «Газпрому» ошибочный дополнительный платеж объемом 10,54 млн долл., полученный ранее за транзит газа за июль 2014 года, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».
«Нафтогаз считает, что данный платеж был осуществлен безосновательно, в результате чего он был возвращен отправителю», - цитирует пресс-служба председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Согласно сообщению, сложившаяся ситуация связана с несогласованностью между компаниями по определению размера ставки транзита по территории Украины. Формула расчета транзитного тарифа учитывает цену газа, поставляемого российской компанией для Украины, и по расчетам «Нафтогаза», аванс еще не был потрачен в полном объеме.
По данным «Нафтогаза», с 16 июня 2014, когда российский монополист прекратил поставки газа для украинских потребителей, объем транзита газа из России по территории Украины составил 11,6 млрд куб. м.
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Как сообщал УНИАН, с начала апреля российская сторона настаивает на изменении цены газа для Украины с 268,5 долл./тыс. куб. м до 486 долл./тыс. куб.м газа. Украинская сторона считает такое изменение цены необоснованным.
«Нафтогаз Украины» в июле 2014 года направил «Газпрому» предложение о пересмотре транзитного контракта от 2009 года, который российский энергетический гигант не выполняет на протяжении нескольких лет. Ответной реакции не поступило.
По данным российской стороны, авансовые платежи «Газпрома» «Нафтогазу Украины» в 2012-2013 годах обеспечили оплату услуг по транзиту российского газа по территории Украины до середины 2014 года, частично включая июль. Поэтому «Газпром» оплатил транзит российского газа через территорию Украины в Европу за июль в размере 10,54 млн долл.