"Нафтогаз Украины" вернул "Газпрому" $10,5 млн за транзит

Государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» вернул российскому «Газпрому» ошибочный дополнительный платеж объемом 10,54 млн долл., полученный ранее за транзит газа за июль 2014 года, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

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Государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» вернул российскому «Газпрому» ошибочный дополнительный платеж объемом 10,54 млн долл., полученный ранее за транзит газа за июль 2014 года, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

«Нафтогаз считает, что данный платеж был осуществлен безосновательно, в результате чего он был возвращен отправителю», - цитирует пресс-служба председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Согласно сообщению, сложившаяся ситуация связана с несогласованностью между компаниями по определению размера ставки транзита по территории Украины. Формула расчета транзитного тарифа учитывает цену газа, поставляемого российской компанией для Украины, и по расчетам «Нафтогаза», аванс еще не был потрачен в полном объеме.

По данным «Нафтогаза», с 16 июня 2014, когда российский монополист прекратил поставки газа для украинских потребителей, объем транзита газа из России по территории Украины составил 11,6 млрд куб. м.

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Как сообщал УНИАН, с начала апреля российская сторона настаивает на изменении цены газа для Украины с 268,5 долл./тыс. куб. м до 486 долл./тыс. куб.м газа. Украинская сторона считает такое изменение цены необоснованным.

«Нафтогаз Украины» в июле 2014 года направил «Газпрому» предложение о пересмотре транзитного контракта от 2009 года, который российский энергетический гигант не выполняет на протяжении нескольких лет. Ответной реакции не поступило.

По данным российской стороны, авансовые платежи «Газпрома» «Нафтогазу Украины» в 2012-2013 годах обеспечили оплату услуг по транзиту российского газа по территории Украины до середины 2014 года, частично включая июль. Поэтому «Газпром» оплатил транзит российского газа через территорию Украины в Европу за июль в размере 10,54 млн долл.